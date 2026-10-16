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Yumaklı, Dünya Gıda Günü'nde gıdayı korumanın toprağa sahip çıkmak olduğunu bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü paylaşımında gıda güvencesinin tüm insanlığın ortak vicdan sınavı olduğunu belirtti. Yumaklı, gıdayı korumanın toprağa, emeğe, insanlığa ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdayı korumanın, toprağa, emeğe ve insanlığa sahip çıkmak olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Ekim Dünya Gıda Günü"nü kutladı.

Gıda güvencesinin sadece milli bir mesele değil tüm insanlığın ortak vicdan sınavı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin sabahın ilk ışıklarıyla toprağa döktüğü alın terini, doğanın mucizesi olan bereketi israf etmek, sadece bugüne değil yarınlarımıza yapılmış en büyük haksızlıktır. Gıdamızı korumak, toprağa, emeğe, insanlığa ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır. Her lokmanın kıymetini bildiğimiz, israfsız sofralar ve bereketli yarınlar dileğiyle."

Kaynak: AA
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