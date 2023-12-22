Üye Girişi
Haberler

Yüksel Mansur Kılınç: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Yemek Tedarikçisi Taşeron Bir Şirketin Yönetim Kuruluyla Meşgul

Güncelleme:
Abone Ol

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi taşeron bir özel şirketin yönetim kuruluyla meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerinden bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi taşeron bir özel şirketin yönetim kuruluyla meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerinden bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği üzerinde konuştu. Kılıç, şunları söyledi:

"2024 yılında güvenlik ve savunma alanına 1 trilyon lirayı aşan bir bütçe ayırıyoruz. Güvenlik ve savunma alanında görev yapan insan kaynağımız 1 milyon kişiyi aşmaktadır. Güvenlik ve savunmamız için büyük bir insan gücü büyük bir bütçe kullanıyoruz. Buna rağmen kevgire dönmüş sınırlarımızdan geçen milyonlarca kaçak göçmen, insan kaçakçıların insafına terk edilen yüzbinlerce gencimiz, suç örgütlerinin çatışma alanına dönen mahallerimiz sokaklarımız uyuşturucu çeteler tarafında şehit edilen polisimiz, askerimiz...

Saray eliyle ihlal edilen ulusal egemenlik haklarımız, kara para aklamanın aracı haline gelen güzellik salonları vatandaşlık satın alan çeteler. Ülkemizin uluslar arası itibarını zedeleyen suç ekonomisi listeleri. Devletin gözü önünde başkentimiz Ankara'yı bile haraca bağlayan suç örgütleri. Daha vahimi Kara Kuvvetlerimizin güzide eğitim kurumunda toplu iğne bulamadığını belirten, müritler...

2023 Türkiye'sinde karşı karşıya olduğumuz güvenlik tablosu bu. Ülkemizin güvenlik kurumları bu çürümeyi hak etmiyor. Saray ve tek adam yönetimi kurumları çürüttü. devleti çürüttü Şimdi evlerimizde, Sokaklarımızda, mahallelerimizde büyük bir toplu sal çürüme riski ile karşı karşıyayız. Ülkemizin bu güvensiz yapının kaynağı olan sarayın etrafında yuvalanan narkopolitik yapının tehditlerinden kurtarılması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurlu genel Sekreteri, yemek tedarikçisi taşeron bir özel şirketin yönetim kuruluyla meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerinden bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Mgk Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title