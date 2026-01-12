Haberler

Tuvalet ve banyosu olmayan tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

Tuvalet ve banyosu olmayan tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, mutfak, banyo ve tuvaleti olmayan tek odalı evde yaşayan 63 yaşındaki Kerem Kaçıcı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Yetkililerden yardım bekliyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mutfak, banyo ve tuvaleti olmayan tek odalı evde yalnız yaşayan Kerem Kaçıcı (63), zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yaylacık Mahallesi'nde bulunan tek katlı, tek odalı ve kerpiçten yapılmış derme çatma evde yaşayan Kerem Kaçıcı, hiç evlenmediği için tek başına yaşamını sürdürüyor. Evinde mutfak, banyo ve tuvalet bulunmayan Kaçıcı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Anne ve babasının vefatının ardından yalnız kaldığını söyleyen Kaçıcı, "3 erkek kardeşiz. Büyük ağabeyim burada, ama çok yaşlandı. Diğer kardeşim Van'da yaşıyor. Ben de kendi halimde burada yaşamaya çalışıyorum. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda değilim. Tansiyon hastasıyım. Yeğenim ara sıra evinde yaptıkları yemekleri getiriyor. Banyomu evin içinde leğende yapıyorum. Tuvalet ihtiyacımı ise köy camisinin tuvaletini kullanarak karşılıyorum" dedi.

Evinin kerpiçten yapıldığını ve artık kullanılamaz durumda olduğunu belirten Kaçıcı, "Tek isteğim, bir odamın, mutfağımın, banyomun ve tuvaletimin olduğu, insan gibi yaşayabileceğim bir ev. Yetkililerden bana uzanacak bir yardım eli bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi