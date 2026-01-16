Haberler

Hakkari'de buz tutan Zap Suyu'nda balık avı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, donan Zap Suyu'nda buzları kırarak balık avlıyor. Soğuk havaya rağmen balık tutma tutkusuyla buzlu suyun yüzeyine delik açıyorlar.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Zap Suyu'nda buzu kırarak balık avladı.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle bölgedeki birçok göl, nehir ve dere buz tuttu.

Soğuk havaya rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen bazı vatandaşlar da yüzeyi donan Zap Suyu'nda buz tabakasını kırarak açtıkları deliklerden serpme ve diğer balık avlama malzemeleriyle balık tuttu.

Balık avlayan Senar Karaman, AA muhabirine, dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyinin buzla kaplandığını söyledi.

Buzları baltayla kırarak balık avladıklarını belirten Karaman, "Buraya sık sık geliyoruz. Önce suyun yüzeyindeki buzları kırıyoruz, ardından ağlarımızı atıyoruz. Avladığımız balıkları kendimiz tüketiyoruz. Burada keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Haberler.com

