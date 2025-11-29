Yüksekova'da Sağlık ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seferberliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde yaşayanların sağlık kontrollerinin yapılması, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmeleri ve hayvanların aşılarının tamamlanması amacıyla sahada ortak çalışma başlattı.

Yüksekova Kaymakamlığının koordinasyonunda başlatılan çalışmanın ilk durağı olan ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 40 haneli Gökyurt köyüne giden ekipler, bir araya geldikleri bölge sakinleriyle sohbet etti, talep ve sıkıntıları dinledi.

Jandarma personeli ile polis ekipleri, köydeki evleri tek tek dolaşarak Kadın Destek Uygulaması (KADES), aile içi ve kadına yönelik şiddet, hukuki haklar ve başvuru mercileri konusunda kadınları bilgilendirdi.

Kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmelerini sağlayan ekipler, nasıl kullanıldığını uygulamalı şekilde gösterdi.

Mobil sağlık ekipleri, köy sakinlerinin sağlık kontrollerini ve kanser taramalarını yaptı, çocuklara diş fırçası ve macunu hediye etti, sağlık problemi olanları sağlık kuruluşlarına yönlendirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de çocuklara gıda güvenliği ve su verimliliği konusunda eğitim verdi, hayvanların aşılarını tamamladı.

Ekiplerdeki görevlilerle köy sakinlerinin sıcak ilişkisi, devlet-millet buluşmasının en güzel örneklerinden biri oldu.

"Amacımız, tüm kurumlarla vatandaşlara aynı anda hizmet sunmak"

İlçe Sağlık Müdürü Fırat Aren, AA muhabirine, köyde ilgili kurumların katılımıyla hizmet seferberliği başlattıklarını söyledi.

Gün boyunca sağlık taraması yaparak köy sakinleriyle yakından ilgilendiklerini belirten Aren, "Gökyurt köyünde kanser taraması, işitme testi, göz muayenesi, tansiyon-şeker ölçümü ve ağız-diş sağlığı kontrolleri gerçekleştirdik. Kadınlara rahim ağzı kanseri, kolorektal kanser taraması yaptık, gerekli görülen vatandaşları mamografiye yönlendirdik. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yaptığımız işitme taramasında bir soruna rastlanmadı." diye konuştu.

Köyde sadece sağlık taraması yapmadıklarını, sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler de verdiklerini dile getiren Aren, "İntiharı önleme ve aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttük. Amacımız, tüm kurumlarla koordineli şekilde hareket ederek vatandaşlara aynı anda hizmet ulaştırmak. Köylüler bizi çok iyi karşıladı, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

"Devletin tüm kurumlarıyla halkın yanında olduğunu göstermek istiyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan da tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetlerin hem üretici hem de ilçe ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

İnan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hayvanlara küpeleme, aşılama, kimliklendirme, PPR ve çiçek aşısı uygulamalarını veteriner hekimlerimizin gözetiminde yürütüyoruz. Ayrıca köy okulunda çocuklara gıda güvenilirliği ve su verimliliği üzerine eğitim verdik. Devletin tüm kurumlarıyla halkın yanında olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde yürütülen hayvan sağlığı çalışmaları konusunda bilgi veren İnan, şunları kaydetti:

"3 gün önce 24 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı, 3 bine yakın buzağı kayıt altına alındı. İlçe genelindeki 402 bin küçükbaş hayvanın tamamında PPR, çiçek ve brusella aşılarımıza devam ediyoruz. Ayrıca kayıt dışı kuzu ve oğlakların küpelenerek üreticilerin devlet desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 220 bin küçükbaş hayvan aşılandı, 70 bin civarında hayvanın küpeleme işlemi sürüyor. Amacımız, gidilmeyen köy, aşılanmayan ve küpelenmeyen hayvan bırakmamak. Biz, her zaman çiftçimizin yanındayız."

"Ekipler, köyümüz için seferber oldu"

Gökyurt Köyü Muhtarı Melik Bilici de gerçekleştirilen çalışmanın köy için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Ekipler, köyümüz için seferber oldu. Çocuklarımızı bilgilendirdiler, yaşlılarımızı muayene ettiler, kadınlarımızı ziyaret edip KADES hakkında bilgilendirdiler, hayvanlarımızı aşıladılar. Merkeze ulaşmakta zorlanan bir köyüz. Sağ olsunlar, hepsi köyümüze gelip bize yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun." şeklinde konuştu.