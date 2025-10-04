Yüksekova'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
İpekyolu Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 BM 9297 ve 54 HC 363 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 çocuk Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel