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Yüksekova'da Öğretmenlere Acil Durum Eğitimi Verildi

Yüksekova'da Öğretmenlere Acil Durum Eğitimi Verildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlere yangın, afet ve acil durum eğitimi verildi. Eğitimde, hayati becerilerin önemine vurgu yapılarak, etkili müdahalelerin hayat kurtarma üzerindeki etkisi anlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlere "yangın, afet ve acil durum eğitimi" verildi.

İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen eğitimde, Yangın Eğitmeni Oktay Kızılkaya ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi lideri Gökhan Erdem, yangın, arama, kurtarma ve tahliye konularında bilgi aktardı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, eğitim camiasına ülkenin her alanında, büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

Öncü ve fedakar eğitim ailesi olarak, ilk yardım ve doğal afetlerde, doğru davranış şekilleri kazandırmayı önemsediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Temel ilk yardım, arama, kurtarma ve yangın gibi hayati becerileri her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmeli. Hayati bir tehlike halinde bir canın kurtulmasında, bir saniyenin dahi ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Zamanında yapılacak etkili, doğru ve yerinde müdahalelerle hayat kurtarmak mümkün. Özellikle okullarımızda, bu eğitimi alan idareci ve öğretmenlerimizin olması hepimize güven veriyor."

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Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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