Yüksekova'da Öğretmenler Günü Kutlaması

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tatlıcı Fuat Erdil, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ile köylerdeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül verip pasta ikram etti.

Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki birçok okulu gezen baklavacı Fuat Erdil, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Erdil, ziyaret ettiği okullarda görev yapan öğretmenlere gül takdim ederken, öğretmen ve öğrencilere de pasta dağıttı. Dağlıca köyündeki 7 öğrencili okulu da ziyaret ettiğini söyleyen Erdil, "Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimizi unutmadık. İşletme olarak ilçe merkezi ve köylerdeki yaklaşık 80 okulumuzda pasta ikramında bulunduk. Öğretmenlerimize gül verip günlerini kutladık. Bu özel günde onların yanında olmak bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin her yerindeki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.