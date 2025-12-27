Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu: 2 Köy ve 10 Mezra Yolu Kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. 2 köy ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı merkezde 10 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. 2 köy ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri merkezdeki yolları açık tutmak için çalışma başlattı. İlçedeki, kar yağışının yarın da etkili olacağı belirtildi.