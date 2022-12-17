Yüksekova'da kar tünellerinin boyu 6 metreyi aştı Güncel Haberler Yüksekova'da kar tünellerinin boyu 6 metreyi aştı Ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor. Yüksekova'da kar tünellerinin boyu 6 metreyi aştı Ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor. Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesinin ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtığını belirtti. Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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