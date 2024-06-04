Yüksekova'da ilginç görüntü: Yolu bir tarafındaki ağaçlar kurudu diğer tarafındakiler yeşillendi

Yüksekova'da ilginç görüntü: Yolu bir tarafındaki ağaçlar kurudu diğer tarafındakiler yeşillendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi'nin bir tarafındaki ağaçlar yeşillenirken diğer tarafındaki ağaçlar ise kurudu.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde geçtiğimiz sene sağlı sollu yeşillenen ağaçlar, bu sene görenleri hayretler içerisinde bırakan bir görüntüye büründü. Caddenin bir tarafındaki ağaçlar yeşillenirken, diğer tarafındaki ağaçlar ise kurudu.

Yüksekova Belediyesinde görevli Ziraat Mühendisi Osman Yağan, kuruyan ağaçların filizlendikleri dönemde soğuk yediklerini söyleyerek, "Bu taraftaki 200 ağaç filizlendiği vakit soğuklara denk geldi. Filizlenen ağaçlar, soğukların vurmasıyla kurudu. Diğer taraftaki ağaçların ise çok güzel yeşerdiğini görüyoruz. Sadece bu tarafta soğukların etkisi ve güneşin de görmemesiyle tamamen kurudu. Artık bu ağaçları değiştirmeyi düşünüyoruz" dedi.