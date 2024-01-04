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Yüksekova'da Hız Denetimi Yapıldı

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan hız denetiminde, İpekyolu, Çevre Yolu ve Dağlıca Caddesi'nde hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerle vatandaşın can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince hız denetimi yapıldı.

İlçenin İpekyolu, Çevre Yolu ve Dağlıca Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimle vatandaşın can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Hakkari Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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