Yüksekova'da EKPSS Sınavı Artık Yapılacak

Yüksekova'da EKPSS sevinci

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler'in girişimleri sonucu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın artık ilçede yapılacak olması büyük sevince neden oldu.

Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle Esendere beldesinde yaşayan engelliler, her sene yapılan EKPSS'ye girmek için ya Hakkari il merkezine ya da Van gitmek zorunda kalıyordu. Bunun üzerine Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler'in yaptığı girişimler sonucu ÖSYM Başkanlığı tarafından EKPSS'nin artık Yüksekova'da da yapılmasına karar verildi.

Sınavların artık Yüksekova'da yapılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, "Girişimlerimiz sonucu ilçede konuyla ilgili imza kampanyası yaptık ve bu imzaları ÖSYM Başkanlığına ilettik. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın artık Yüksekova'da da yapılmasına karar verildi. Bundan sonra Şemdinli ve Derecik ilçelerinin yanı sıra Esendere beldesinde de ikamet eden engelli bireyler Yüksekova'da sınava girecekler. Derneğimiz 3 yıldır bölgede hizmet veriyor ve 200 üyemizle Yüksekova'da hizmet yürütüyoruz. İlçede EKPSS kursu da açtık ve iyi bir şekilde gelişim sağlıyoruz. Bize bu müjdeli haberi veren başta ÖSYM Başkanı ve Hakkari Valisi Ali Çelik ile Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'e teşekkür ediyoruz" dedi.