Yüksekova'da Bilim Fuarı Heyecanı: 646 Öğrenci Geleceğe Umutla Bakıyor

Yüksekova'da Bilim Fuarı Heyecanı: 646 Öğrenci Geleceğe Umutla Bakıyor
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Yüksekova'da düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 23 okuldan 646 öğrenci, 306 proje ile bilim heyecanını yaşadı. Öğrenciler, çevre dostu teknolojiler ve sosyal sorumluluk temalı projeleriyle dikkat çekti.

Yüksekova'da Bilim Işıldıyor: TÜBİTAK 4006 Fuarı'nda 646 Öğrenci Geleceğe Umutla Baktı

HAKKARİ - TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın coşkusu bu yıl Yüksekova'ya damga vurdu. 23 okulun katılımıyla düzenlenen fuarda, 258 danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanan 306 proje, bilimin sınır tanımaz gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 646 öğrencinin emek verdiği fuar, ilçede bilimsel heyecanı zirveye taşıdı.

"Gelecek Bu Çocukların Ellerinde Şekillenecek"

TÜBİTAK 4006 üzerine değerlendirme yapan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Yüksekova'nın genç beyinleri, projeleriyle hepimizi gururlandırdı. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Renkli ve yenilikçi projelerin sergilendiği fuarda; çevre dostu teknolojiler, robotik kodlama, tarımda verimlilik artırıcı fikirler ve sosyal sorumluluk temalı çalışmalar büyük ilgi gördü.

"Öğrencilerden Coşkulu Mesaj: "Bilimle Büyüyoruz!"

Projelerini anlatırken gözleri parlayan öğrenciler, "bilim insanı olmak istiyoruz"* diyerek heyecanlarını paylaştı. Danışman öğretmenler ise, "Bu fuarlar, çocuklarımızın özgüvenini ve yaratıcılığını besliyor" vurgusu yaptı.

"Bilim Fuarına Yoğun İlgi"

23 okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarı ilçe genelinde yoğun karşılanarak öğrencilere hayatlarında başarılar dilediler.

"TÜBİTAK 4006 Hakkında"

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen fuarlar, öğrencilerin bilimsel araştırma kültürü edinmesini amaçlıyor. Yüksekova'daki bu organizasyon, bölgenin eğitim alanındaki dinamizmini de kanıtladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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