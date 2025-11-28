Haberler

Yüksekova'da 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 87 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, kamyonetteki aramalarda 80 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 300 gram kokain ve 1 kilogram eroin buldu. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçede bir kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, 80 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 300 gram kokain ve 1 kilogram eroin ele geçirdi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
