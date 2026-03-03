Ysk, Seçim Çevrelerinin Çıkaracağı Milletvekili Sayılarını Belirledi: Antalya'nın Milletvekili Sayısı Bir Arttı, Karabük'ün Bir Azaldı

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili Seçim Kanunu uyarınca seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayılarını belirledi. Buna göre Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 17'den 18'e yükselirken, Karabük'ün çıkaracağı milletvekili sayısı üçten ikiye düştü. İstanbul'un Anadolu yakasını kapsayan 1'inci Bölgeden çıkacak milletvekili sayısı bir artarak 34'ten 35'e yükselirken, İstanbul'da 2'nci Bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısı 26'dan 25'e düştü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayıları belirlendi. Milletvekili Seçim Kanunu'nun 5'inci maddesi Yüksek Seçim Kurulu'na, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından altı ay içinde seçim çevrelerini ve milletvekili sayılarını belirleme yükümlülüğü veriyor. TÜİK tarafından ilan edilen nüfusu sayımı sonuçlarının ardından toplanan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 96 milletvekili çıkaran İstanbul üç seçim çevresine, 37 milletvekili çıkaran Ankara üç seçim çevresine, 28 milletvekili çıkaran İzmir üç seçim çevresine, 21 milletvekili çıkaran Bursa da iki seçim çevresine bölündü.

Diğer illerin çıkaracağı milletvekilleri sayıları şöyle:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 18, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

İstanbul 1. Bölge ve Antalya'nın milletvekili sayısı arttı

Bir önceki karara kıyasla Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 17'den 18'e yükselirken, Karabük'ün çıkaracağı milletvekili sayı üçten ikiye düştü. İstanbul'un Anadolu yakasını kapsayan 1'inci Bölgeden çıkacak milletvekili sayısı bir artarak 34'ten 35'e yükselirken, İstanbul'da 2'nci Bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısı 26'dan 25'e düştü.

Ayrıca Ankara 2'nci bölgede bulunan Güdül ilçesi de Ankara 3'üncü bölgeye kaydırıldı.

