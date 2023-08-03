Yüksek Askeri Şura'da Orgeneral Avsever ve Orgeneral Gülan emekliye sevk edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

2023 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. İletişim Başkanlığı, toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı. Buna göre 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.