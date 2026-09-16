YTB'de mühendislik öğrencilerine yönelik "Vizyon Söyleşileri" yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve mühendislik eğitimi alan Türk öğrencilere yönelik "Türkiye Stajları" programı kapsamında "Vizyon Söyleşileri" programı düzenledi.

YTB'de düzenlenen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, staj katılımcıları ve birçok davetli katıldı.

Burada konuşan Turus, Türkiye Stajları programı kapsamında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarında staj yapan, yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup gençlerle bir arada olduklarını aktardı.

"2023'te TUSAŞ işbirliğiyle başlayan programımız bugün TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM'nin katkılarıyla daha geniş bir yapıya ulaştı. 2026'da 11 farklı ülkeden mühendislik, yazılım, uzay bilimleri gibi alanlarda eğitim gören 109 gencimizi Türkiye'de ağırlıyoruz." diyen Turus, katılımcı gençlerin savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarında staj yaptıklarını, mühendislerle bir araya geldiklerini, üretim ve teknoloji süreçlerini yerinde gördüklerini söyledi.

Turus, programa katılan stajyerlerin teknik geziler ve TEKNOFEST gibi buluşmalarla Türkiye'nin teknoloji ekosistemini yakından tanıdığını, kültürel programlarla Türkiye'nin tarihini, şehirlerini ve kültürel birikimini de yakından görme imkanı bulduklarını kaydetti.

Turus, YTB olarak kendileri için bu programın anlamının teknik bir stajın çok ötesinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Asıl maksadımız, gençlerimizin Türkiye'nin üretim kabiliyetini tanımaları, mesleki bağlar kurmaları ve burada başlayan ilişkinin gelecekte yeni işbirliklerine dönüşmesi.

Çünkü savunma sanayi yalnızca ortaya çıkan ve her biri hayati öneme sahip uçaklardan, insansız hava araçlarından, füzelerden veya farklı savunma sistemlerinden ibaret değil. Bunların arkasında mühendislikten yazılıma, AR-GE'den üretime, tasarımdan tedarik zincirine uzanan çok büyük bir bilgi ve üretim ağı oluşuyor. Bu ağ temelde savunma sanayi alanında bir atılımın merkezi olmakla birlikte Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını elde etme yolunda ana dinamo noktasını da ayrıca oluşturuyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı noktasında ortaya koyduğu vizyonun temel unsurlarından birinin de kendi kabiliyetine güvenen, düşünen, araştıran, üreten ve dünyanın karşısına özgüvenle çıkabilen nesillerin yetişmesi olduğunu belirten Turus, savunma sanayi, bilim, eğitim, kültür ve sanatın yarının Türkiye'sini taşıyacak büyük yapının birbirini tamamlayan parçaları olduğunu vurguladı.

Turus, YTB olarak temel maksatlarının dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören, çalışan ve tecrübe kazanan Türk vatandaşlarının tüm bu başlıklarda, yani hayatın her alanında sahip olduğu tecrübeyi Türkiye ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Turus, kendileri için esas meselenin, dünyanın farklı noktalarındaki insan kaynağını birbirinden kopuk görmemek, birbirleriyle ve Türkiye ile güçlü bir üretim ağı içerisinde buluşturabilmek olduğunu belirtti.

"Türkiye Stajları'nın burada geçirdiğiniz birkaç haftayla sınırlı kalmamasını; kurduğunuz dostlukların, mesleki ilişkilerin ve Türkiye ile bağınızın yıllar boyunca devam etmesini diliyorum." diyen Turus, programa katkı sunan, savunma sanayi kurumlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığına, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM'ye teşekkür etti.

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35 ve B-2 Spirit'in radarlardan gizlenmesini sağlayan "görünmezlik kaplaması" çalışmalarındaki katkılarıyla tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı da burada yaptığı konuşmada, hayat hikayesi ve tecrübelerini anlattı.

"Türkiye, hep kalbimde ve zihnimde yer alıyor." diyen Kırlıkovalı, gençlerin karşılaşacakları durumlara ilişkin kendi hayatından örnekler sundu.

Stajyer olarak programa katılan Almanya'dan gelen Azra Kılavuz ve Fransa'dan gelen Vahit Samet Ergül de etkinlikte birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA