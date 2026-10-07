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YTB bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevi törenle hizmete açıldı

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YTB bünyesinde kurulan Kreş ve Gündüz Bakımevi, YTB Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı; tesis çalışan ailelere destek ve çocuklara güvenli gelişim ortamı sağlayacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesinde, çalışan ailelerin desteklenmesi ve çocukların güvenli ve nitelikli gelişim ortamlarına kavuşması amacıyla kurulan Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

YTB Hizmet Binası'nda düzenlenen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, törende yaptığı konuşmada, kreş ve gündüz bakımevinin kısa sürede hizmete hazır hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışan ailelere yönelik bu tür hizmetlerin önemine işaret eden Çam, "Özellikle kadının istihdamı, annelerin iş hayatında rahat ve huzurlu bir şekilde işlerine odaklanabilmesi için yapılan bu hizmeti takdirle karşılıyoruz, tebrik ediyoruz." dedi.

Çam, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmesinin önem taşıdığını belirterek, "Rabb'im yavrularımızı güzel bir şekilde yetiştirmeyi nasip etsin. Bahtları açık olsun hepsinin. İnşallah burası gelişimlerine katkı sağlasın." ifadelerini kullandı.

Hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YTB çalışanlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı, çocuklarla bir araya gelerek hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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