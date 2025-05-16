YTB Başkanı Abdullah Eren, Beyrut'taki Sabra Şatilla Mülteci Kampı'nı Ziyaret Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Sabra Şatilla Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

YTB Başkanı Eren, Lübnan'daki 3 günlük temasları kapsamında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'la birlikte Sabra Şatilla Mülteci Kampı'nı gezerek, buradaki Filistinlilerle bir araya geldi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler için uzun yıllardır faaliyet gösteren Lübnan Birleşik Gençlik Projesi'nin (ULYP) Kurucu Başkanı Türk hayırsever Melek Nimer de Eren'e eşlik etti.

Nimer, YTB Başkanı Eren'e hem Lübnan'da mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin durumu hem de Sabra Şatilla Mülteci Kampı'yla ilgili bilgi verdi.

ULYP'nin destekleriyle Sabra Şatilla Mülteci Kampı sakinlerine hem sağlık hem de sosyal yardımlar sağlayan merkezi de ziyaret eden Eren, buradan yararlanan Filistinli yaşlılar ve burada eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Filistin marşları ve geleneksel oyunlarıyla Eren'i karşılayan Filistinli yaşlılar, Türkiye'ye sevgilerini dilen getirdi.

Filistinli yaşlı bir amca, 70 yılı aşkın süredir topraklarından sürüldükleri halde muhafaza ettiği Filistin'deki evi ve arazilerinin tapusunu göstererek, "Bizler Filistinliyiz ve Filistin'e geri dönme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Sabra Şatilla Mülteci Kampı'ndaki katliam

Sabra Şatilla Mülteci Kampı, tarihin en acı olaylarından birinin tanığı olarak Filistinlilerin hafızasından silinmeyecek bir yere sahip.

Lübnan iç savaşına 1978'de dahil olan ve 1982'de başkent Beyrut'a kadar giren İsrail, iç savaş sırasında Filistinlilere karşı Beşir Cemayel liderliğindeki Hristiyan Falanjist milisleri destekledi.

Hristiyan Ketaib Partisi lideri Beşir Cemayel'in devlet başkanı seçilmesinden kısa süre sonra suikast sonucu öldürülmesini gerekçe gösteren Hristiyan Falanjist milisler, 16 Eylül 1982'de İsrail ordusunun gözetiminde Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına saldırı başlattı.

Dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron'un yönettiği saldırı 3 gün sürdü ve 3 binden fazla savunmasız Filistinli mülteci katledildi.

Beyrut'ta hala 20 bini aşkın Filistinlinin yaşadığı Sabra ve Şatilla bir kampa dönüşmüş durumda.