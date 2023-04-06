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YSK'ya EMEP'ten Seçim İttifakı Değişikliği Başvurusu

YSK'ya EMEP'ten Seçim İttifakı Değişikliği Başvurusu

Güncel Haberler

EMEP, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceği seçimden vazgeçtiğini YSK'ya bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) : Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir.


Seçim Sonuçları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Güncel Haberler

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