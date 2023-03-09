YSK, İYİ Parti'nin seçimlerde "parmak boyası kullanılsın" talebini reddetti: Yasal düzenleme gerekiyor Güncel Haberler Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin "seçimlerde parmak boyası kullanılsın" talebiyle ilgili kararını verdi. Yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten YSK, talebi reddetti. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak. İyi Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın talimatıyla bugün, "seçimlerle parmak boyası" uygulanması talebiyle, YSK'ya başvurmuştu. DİLEKÇE VERMİŞTİ Öztürk, bugün verdiği dilekçede; "Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de 'parmak boyası' uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim" dedi. YSK: YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR YSK bugün karar verdi. Öztürk, kararı; sosyal medya hesabında "Seçimlerde parmak boyası' uygulanması talebimize Yüksek Seçim kurulu, 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" açıklamasını yaptı. ZORLU: SEÇİM GÜVENLİĞİ BÜYÜK MESELE Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün katıldığı programda konu hakkında, "Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele. Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" dedi. Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023 Kaynak: ANKA / Güncel Yüksek Seçim Kurulu Tolga Öztürk İYİ Parti Güncel Haberler

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