YSK, İYİ Parti'nin seçimlerde "parmak boyası kullanılsın" talebini reddetti: Yasal düzenleme gerekiyor
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Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin "seçimlerde parmak boyası kullanılsın" talebiyle ilgili kararını verdi. Yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten YSK, talebi reddetti. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak.
İyi Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın talimatıyla bugün, "seçimlerle parmak boyası" uygulanması talebiyle, YSK'ya başvurmuştu.
Öztürk, bugün verdiği dilekçede; "Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de 'parmak boyası' uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim" dedi.
YSK bugün karar verdi. Öztürk, kararı; sosyal medya hesabında "Seçimlerde parmak boyası' uygulanması talebimize Yüksek Seçim kurulu, 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" açıklamasını yaptı.
Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün katıldığı programda konu hakkında, "Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele. Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" dedi.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023