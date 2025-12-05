Ysk, 5 Yeni Beldede 7 Haziran'da Mahalli İdareler Seçimi Yapılacağını Açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu, 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacağını açıkladı. Belde statüsü kazanan yerler arasında Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki beldeler yer alıyor.
YSK'nın bugün düzenlediği toplantısında alınan karar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi, Çevrecik Beldesi, Almus İlçesi Bağtaşı Beldesi, Gümüşhane İli Merkez İlçesi Tekke Beldesi, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacağı bildirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel