Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Olayda bina hasar gördü ve çok sayıda güvenlik gücü bölgeye sevk edildi.

Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu binanın camları kırılırken olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Bölgedeki AA muhabiri, saldırının ardından valilik çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi.

Suriye makamlarından saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye devlet televizyonu, saldırının Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Halep Valisi Azzam el-Garib'in katılımıyla valilik binasında düzenlenen basın toplantısının ardından gerçekleştiğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kamikaze İHA'nın valilik binasına isabet ettiği ve patlama yaşandığı görüldü.

Terör örgütü Halep'e kamikaze İHA'larla saldırıyor

Halep'teki işgal ettiği mahallelerde ağır kayıplar veren terör örgütü YPG/SDG, kente kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü valilik binasının yanı sıra Halep kent merkezine de kamikaze İHA'larla çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
