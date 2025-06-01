Yozgat'ta Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Yozgat'ta Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı
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Yozgat'ta etkili olan yoğun yağışlar, birçok ilçede sel olaylarına neden oldu. Altyapı ve tarımsal alanlarda ciddi hasarlar meydana gelirken, sel sularının diz hizasına kadar ulaştığı görüntüler kaydedildi.

Yozgat'ta yoğun yağış sele neden oldu

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan yağış sonrası kentin farklı noktalarında sel meydana geldi.

Yozgat'ta ve bazı ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle, merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy'e bağlı köylerin altyapı ve tarımsal alanların hasar gördüğü ihbarı yapıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sel sularının diz hizasına kadar ulaştığı görüldü. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı evlere, çadırlara kadar ulaşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yozgat Valiliği tarafından zararların tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlükleri, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl / İlçe Özel idare ekiplerinin hasar tespit çalışmaları yapacağı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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