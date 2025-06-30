Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Yozgat'ta jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda M.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç'yi kent merkezinde yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel