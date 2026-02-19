Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Çorum'dan gelen bir aracı durdurarak 432 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Alaca yolu mevkisinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 432 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ş. ve O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -