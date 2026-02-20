Haberler

Yozgat'ta ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

Yozgat'ta, tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde 800 kişilik iftar sofrası kuruldu. Belediye Başkanı Kazım Arslan, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek sosyal faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Yozgat'ta tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ilk iftar dualarla yapıldı.

Yozgat Belediyesi tarafından tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi alanında 800 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Akşam ezanın okunmasının ardından programa katılanlar dualarla ilk iftarını açtı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ramazan ayı geldiğinde belediye olarak bir takım sosyal faaliyetleri devam ettirdiklerine belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu iftar sofrasında şehrin her türlü insanını, sadece yoksullarını değil, durumu iyi olanlarını da ağırlamak istiyoruz. İftarın ruhuna uygun bir şekilde iftar yapmak istiyoruz. Zenginle fakirin buluştuğu sofralar olsun istiyoruz. Burada her gün 800 kişilik iftar vereceğiz. Bunun dışında da buraya gelme imkanı olmayan, evde yemek yapma imkanı olmayan, ihtiyacı olan 600 kişi için de evlere yemek gönderiyoruz. Dolayısıyla her akşam 1400 kişiye iftar vermiş olacağız. Talep halinde bunu daha da artırabiliriz. 30 gün boyunca burada bu iftar soframız inşallah huzur içerisinde devam edecek."

Kaynak: AA / Sait Çelik
