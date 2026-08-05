Yozgat'ta sit alanında kaçak kazıya 8 gözaltı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyü mevkisinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, 8 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA