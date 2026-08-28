Anız Yangını Ormanı Vurdu: Şüpheli Tutuklandı

Yozgat'ta anızda çıkardığı yangınla ormanlık alanın da zarar görmesine neden olan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Aktaş köyünde şüpheli K.A'nın tarlasında yaktığı anızdan çıkan alevler, bölgedeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 15 hektar anız ile 12 hektar orman alanı zarar gördü.

Gözaltına alınan K.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA