Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kent, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşlardan Lütfiye Akyürek, AA muhabirine, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü gerçek oldu. Kar yağması iyi oldu, mevsim kurak gidiyordu, su bulamıyorduk. Allah'a şükür." dedi.

Yaşar Özayan da yağmurun arkasından kar yağdığını ifade ederek, "İnşallah sularımız bol olur, göletlerimiz dolar." diye konuştu.