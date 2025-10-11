Haberler

Yozgat'ta Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, 'Biz birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla sürerken, 1500 ünite kan toplanması hedefleniyor. Kampanya, ay sonuna kadar devam edecek.

"Biz birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurulan kan bağışı tırında, kampanya süresince 1500 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Ayna Hemdemova, AA muhabirine, Sorgun'da her kampanya döneminde hedefledikleri sonuca ulaştıklarını ancak bu kez kampanyanın biraz yavaş ilerlediğini söyledi.

Hemdemova, kampanyanın ay sonuna kadar süreceğini belirterek, "Her gün 10.00-17.00 saatleri arasında bağışçılarımızı kan bağışı aracımıza bekliyoruz. Önceki kampanyalarda her seferinde bir öncekinden daha fazla bağışçıya ulaşabiliyorduk. Şu anda süreç biraz yavaş ilerliyor ancak önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. Günlük ortalama 50 ünite kan topluyoruz" dedi.

