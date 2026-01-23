Haberler

Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi
Güncelleme:
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen 8 tarihi sikke ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin bir internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.B.I'nın tarihi eser niteliğindeki objelerin satışını yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı