Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıya ait malzemeler de ele geçirildi.

Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyüknefes köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye giden ekipler, M.Ç, O.D, M.S.K, M.K. ve İ.T'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
