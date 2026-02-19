Haberler

Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi

Güncelleme:
59 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Mevlana Dalaslan için düzenlenen cenaze törenine aile, arkadaşlar ve Yozgat Belediye Başkanı katıldı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Mevlana Dalaslan için tören düzenlendi.

Dalaslan'ın cenazesi, Yozgat Şehir Hastanesi'nden alınarak görev yaptığı İtfaiye Müdürlüğü önüne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Dalaslan'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve mesai arkadaşları katıldı.

Arslan, burada aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Dalaslan'ın naaşı, İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Osmanpaşa köyüne uğurlandı.

