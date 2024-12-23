Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Yozgat'ta "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı yapıldı

Yozgat'ta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sevda Şahin tarafından bakanlığın kentte gerçekleştirdiği yatırım, çalışma ve faaliyetler anlatıldı.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan danışmanları Sevim Karaloğlu ve Elif Nur Saçal "Gönül Elçileri Projesi" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Proje kapsamında 16'ncı il olarak Yozgat'a geldiklerini belirten Saçal, "Güçlü aile, güçlü toplum" konulu brifing verdi.

Bakanlığının taşradaki problemlerini yerinde görmek ve çözüm üretmek için çalıştıklarını aktaran Saçal, proje kapsamında koruyucu ailelik sisteminin de önemine değindi.

Bakanlık bünyesinde 2013 yılı itibariyle öksüz ve yetim çocuklara yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Karaloğlu da "Devletimiz himayesindeki çocuklar için neler yapabiliriz, ne gibi koruyucu önlemler alabilir diye çalışmalar gerçekleştirdik. Taşrada sorunları yerinde tespit ederek olumsuz durumları kaldırmak için proje kapsamında çalışıyoruz." dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise Karaloğlu ve Saçal'a teşekkür etti.

Programa kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri ve personeller katıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
img

Bir istifa ile hayatı değişti
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
img

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
Ameliyat oldu! İşte son durumu
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Son Dakika Haberleri

Can Borcu karakterleri kim? Amedspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu oyuncuları kim? Can Borcu CANLI izle! Can Borcu 1. bölüm HD ATV canlı izleme linki! 23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti? 24 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.