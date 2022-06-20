Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hakkında 4 dosyadan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K, yakalandı. Hüseyin K, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Ferhat Kayhan - Güncel Güncel Haberler

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