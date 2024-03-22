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Yozgat'ta erken çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

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Yozgat'ta erken çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

YOZGAT - Yozgat'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken erken çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında ise seyirlik manzaralar oluştu. Kentin yüksek kesimlerine kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Erken çiçek açan badem ve kayısı ağaçları ise kar altında kaldı.

"Nevruz başlangıçları çok sıcak olurdu"

Kar yağışına sevindiğini söyleyen vatandaşlardan Yaşar Özer, "Normalde Nevruz başlangıçları çok sıcak olurdu, kutlamalar ise dışarıda ateş yakılarak yapılırdı ama maalesef bu sene mart ayına denk geldiği için kapalı alanda yapıldı. Havalar çok soğuk oldu. Çok fazla kar yağmadı, su yok diye üzülüyorduk, inşallah daha fazla yağar da çiftçilerimiz de sevinir. Badem ağaçları da çiçek açmıştı, kar altında kaldı. İster istemez o ağaçları da soğuk vuracak" dedi.

Bekledikleri karın yağmadığını söyleyen Beşir Koçak ise, "40 santimetre kar yağmalı ki araziye, çiftçiye faydası olsun. Eski zamanlara oranla çok az, kırağı şeklinde yağıp geçiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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