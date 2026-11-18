Yozgat'ta elektrik panosunun kapağını açan genç akıma kapılıp yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ın Aşağınohutlu Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik panosunun kapağını açan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Yozgat'ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aşağınohutlu Mahallesi Köy Muhtarları Derneği mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.K.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA