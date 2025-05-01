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Yozgat'ta Borç Yüzünden Kayınvalide Cinayeti

Yozgat'ta Borç Yüzünden Kayınvalide Cinayeti
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Yozgat'ta Yıldıray Okhan, borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT'ta Yıldıray Okhan (31), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

Yıldıray Okhan, gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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