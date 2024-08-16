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Yozgat'ta bıçaklı saldırı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, cami bahçesinde 14 yaşındaki bir çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklı saldırıda 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı. Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 14 yaşındaki F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Sorgun yozgat Çocuk Cami Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

I Bor :

Bu bıçaklı yetiştirilen çocukların ana babalarınada hapis cezası verilmeli, yetişen çocuklara bakın hele...

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