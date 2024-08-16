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Yozgat'ta ADEM Kursları Dezavantajlı Kadınlara Destek Oluyor

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Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan ADEM kurslarında dezavantajlı kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kurslarda örgü, boyama, dantel gibi el işleri yapılıyor ve kursiyerlerin ürettikleri ürünler sergi ve kermeste satışa sunuluyor. Ayrıca kursiyerlere eğitimler ve geziler düzenlenerek sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kurslarda dezavantajlı kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 ay önce hizmete açılan ADEM'deki kurslarda örgü, boyama, dantel, panç, amigurumi bebek ve çeşitli el işi yapan kadınlar, kreşe gelen çocuklarıyla da yakından ilgileniyor.

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Karaca, gazetecilere, vakıfta kayıtlı kişiler başta olmak üzere dezavantajlı vatandaşlara yönelik kurslar düzenlendiğini söyledi.

Kurslara 47 kadının katıldığını, kreşte de 16 çocuğun eğitim gördüğünü ifade eden Karaca, "Usta öğreticilerimiz kursiyerlerimize el işi, el sanatları üzerine kurs veriyor. Ay sonu itibarıyla sergi ve kermes düzenlenecek. Satışlardan elde edilecek gelir kursiyerlerimize verilmektedir. Eylülde de yeni kursumuz başlayacak." dedi.

ADEM Koordinatörü Özge Yurttutan da kadınlara kurslar dışında eğitimler verildiğini belirterek "Kursiyerlerimiz kurs sonunda buradan aldığı sertifikalar sayesinde kendi iş yerlerini açabilecek. Aynı zamanda kadınlarımızın sosyalleşmesi için ayda bir geziler ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Kurs bitiminde satılan ürünlerden elde edilen gelir kursiyerlere hibe deliyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Alev Tüzüner de arkadaşı sayesinde ADEM ile tanıştığını, çocuğunun aynı binada kreşe geldiğini anlatarak "Kursta çanta örüyoruz, panç yapıyoruz, havlu yapıyoruz. Evime katkı sağlamak için de buraya başladım. Arkadaşlarımız oldu, yeni insanlar tanıdık, çevremiz oldu. Çay saatinde sohbet ediyoruz, gülüyoruz, derdimizi paylaşıyoruz. Hem elimiz işliyor hem de kafamız rahatlıyor." ifadelerini kullandı.

Bedensel engelli Tuğba Mümine Şenaltun ise "Güzel vakit geçiriyoruz. Engelli arkadaşlar da evde kalmasınlar. Böyle yerlere gelsinler." dedi.

Üniversite öğrencisi Beyza Çiğdem ise kursta ürettikleriyle harçlığını çıkardığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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