Yozgat'ta 15 Temmuz karakucak güreşleri

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karakucak güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen müsabakalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Öğrencilerin folklor gösterisinden sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, hain FETÖ darbe girişiminin göğsü iman dolu aziz millet tarafından kahramanca bertaraf edildiğini söyledi.

Hopur, destansı direnişin ruhunu meydanlara taşımak, şehit ve gazileri anmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu vesileyle vatan uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. 15 Temmuz gecesi bu milletin her bir ferdi tıpkı er meydanına çıkan bir pehlivan gibi namerdin karşısına dikilmiş, hainlerin sırtını yere getirmiştir." dedi.

Daha sonra 130 sporcu Cumhuriyet Meydanı'na serilen minderde güreşti.

Aşık Sefai şiir dinletisinin de gerçekleştiği etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan ve vatandaşlar katıldı.