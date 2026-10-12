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Yozgat Sarıkaya'da tavuk yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu

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Yozgat Sarıkaya'da tavuk yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu.

B.T. idaresindeki 54 EU 684 plakalı tavuk yüklü tır, Sarıkaya - Sorgun kara yolu Kadılı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.T, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Kaynak: AA
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