Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne hazırlanıyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlık toplantısı düzenledi. Toplantıda etkinlik günü yürütülecek çalışmalar ile hazırlık ve koordinasyon süreci değerlendirildi. Daha yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla hazırlık toplantısı düzenledi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.
Toplantıda, etkinlik günü yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek, hazırlık ve koordinasyon süreci ele alındı.
Daha yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA