Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne hazırlanıyor.

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Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla hazırlık toplantısı düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıda, etkinlik günü yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek, hazırlık ve koordinasyon süreci ele alındı.

Daha yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA