Yozgat İdare Mahkemesi, öğretmenin yöneticilikten alınmasında yürütmeyi durdurdu

(ANKARA)- Eğitim Gücü Sen'in açtığı davada Yozgat İdare Mahkemesi, müdür başyardımcılığı kadrosunun kaldırılması gerekçesiyle dört yıllık görev süresi tamamlanmadan yöneticilik görevinden alınan öğretmenin öğretmenliğe atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), eğitim çalışanlarının hukuki güvencelerini korumak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde müdür başyardımcısı olarak görev yapan sendika üyesinin, dört yıllık görev süresi tamamlanmadan yöneticilikten alınarak öğretmenliğe atanmasına karşı açılan davada, yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

2026'DA GÖREVİNDEN ALINDI

30 Temmuz 2024 tarihinde müdür başyardımcısı olarak göreve başlayan öğretmenin dört yıllık yöneticilik süresinin 30 Temmuz 2028 tarihinde sona ermesi gerekiyordu. Ancak müdür başyardımcılığı normunun kaldırılması gerekçe gösterilerek öğretmenin görev süresi tamamlanmadan yöneticilik görevi sona erdirildi ve öğretmen olarak ataması yapıldı. Bunun üzerine Eğitim Gücü Sen, söz konusu idari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle yargıya başvurdu.

MAHKEME KARARI HUKUKA AYKIRI BULDU

Davayı inceleyen Yozgat İdare Mahkemesi, 2026/760 Esas sayılı dosyada yaptığı değerlendirmede, müdür başyardımcılığı unvanının mevzuattan kaldırılmasına rağmen mevcut yöneticilerin görev sürelerini koruyan geçiş hükümlerine dikkati çekti. Mahkeme, öğretmenin dört yıllık görev süresi tamamlanmadan norm kadro gerekçesiyle görevinden alınmasını hukuka aykırı buldu. Kararda, idari düzenlemelerin uygulanmasında hukuki belirlilik, mevcut hakların korunması ve kamu hizmetinin sürekliliği ilkelerinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Yozgat İdare Mahkemesi, 15 Ekim 2026 tarihinde verdiği kararda, dava konusu işlemin uygulanmaya devam etmesinin öğretmenin çalışma hayatını doğrudan etkileyeceğini ve telafisi güç zararlara yol açabileceğini değerlendirdi. Mahkeme, müdür başyardımcılığı görevi sona erdirilerek öğretmenliğe atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

SENDİKADAN "EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ GÜVENCELERİ KORUNMALI" VURGUSU

Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan açıklamada, eğitim çalışanlarının görev sürelerinin ve mesleki haklarının idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına karşı hukuki mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili idareleri, mevzuat değişikliklerini uygularken mevcut yöneticilerin haklarını ve geçiş hükümlerini gözetmeye davet etti. Eğitim Gücü Sen, eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı yargı yoluna başvurmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA