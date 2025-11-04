Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 'Dijitalleşme ve Dezenformasyon' Çalıştayı Düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Merkezi Direktörü Zekeriya Kaya ile AA Haber Merkezi Müdürü Muharrem Aksakallı, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen "Dijitalleşme ve Dezenformasyon" konulu çalıştayda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaya, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çalıştayda yaptığı sunumda, öğrencilere AA'nın çalışma sistemi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri 105 yıldır aynı hassasiyet ve disiplinle okuyucularına en doğru ve tarafsız biçimde ulaştırmak için 24 saat yayın yaptığını belirten Kaya, AA'nın 39 yayın merkezinde, 137 ülkede, 133 farklı uyruktan gazeteciyle 13 dilde haber ürettiğini söyledi.

Kaya, AA'nın okuyucularına doğru ve güvenilir bilgi ulaştırmada önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Haber merkezindeki çalışmaların büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğünü dile getiren Kaya, "Bir haberi hazırlarken kullanılan dile dikkat etmek büyük önem taşıyor. Anadolu Ajansı, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyurmada büyük bir rol üstlendi." dedi.

Aksakallı da yaptığı sunumda, dijitalleşme sürecinin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini ve dezenformasyonla mücadelede bireysel, kurumsal ve yasal düzeyde koordineli bir çabanın şart olduğunu ifade etti.

Dijitalleşmenin her kesim üzerinde aynı etkiyi yaratmadığına dikkati çeken Aksakallı, "Dijital uçurum dediğimiz, teknolojiye erişim, kullanım becerisi ve etkiden kaynaklanan eşitsizlikler, mevcut sosyoekonomik farkları daha da derinleştiriyor." diye konuştu.

Aksakallı, dezenformasyonun yalnızca bireylerin değil, tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, bu tehditle etkin mücadele için bireysel, kurumsal ve düzenleyici düzeylerde koordineli bir çalışma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dijital okuryazarlığın önemine değinen Aksakallı, özellikle gençlerin bilgi kaynaklarını sorgulama, duygusal manipülasyon tekniklerini tanıma ve güvenilir kaynakları teyit etme becerilerini kazanmasının zorunlu hale geldiğini, bu becerilerin de eğitim müfredatlarının temel bir parçası haline getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal medyada yanlış bilginin önlenmesine yönelik basit ama etkili yöntemlerin uygulanabileceğini aktaran Aksakallı, "Kullanıcıların bir içeriği paylaşmadan önce doğruluğunu bir kez daha düşünmesini sağlayan 'doğruluk tetikleyicileri' etkili bir araç olabilir. Dijitalleşme ve dezenformasyon, birbiriyle derinden bağlantılı iki modern gerçekliktir." ifadelerini kullandı.

Sunumların ardından Kaya ve Aksakallı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Kaya ve Aksakallı'ya hediye takdim etti.