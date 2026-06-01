Yozgat Bozok Üniversitesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programda, akademik ve idari personel bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma gibi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberliği pekiştiren bir Kurban Bayramı'nı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaşar, bayram süresince sevdikleriyle bir araya gelen tüm üniversite mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Fuat Köksal ve Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları ile akademik ve idari personel katıldı.