Yomra'da Yeni Liseye Temel Atıldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde 20 derslikten oluşan lisenin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Yomra Vakfı Anadolu Lisesi'nin temel atma töreninde, eğitimin toplumların geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.

Temelleri atılan okulun, sadece bir bina değil bilgili, ahlaklı ve milli değerlere sahip bir neslin yetişeceği bir eğitim yuvası olacağına işaret eden Yıldırım, "Eğitime yapılan her katkı, bir milletin geleceğine bırakılan en kıymetli mirastır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen projenin Trabzon'daki güçlü eğitim geleneğinin bir devamı olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törenin ardından dua edilmesiyle protokol üyeleri ve katılımcılar okulun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Yomra Vakfı Başkanı Yüksel Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan Yıldırım, Yomra Vakfı'nı da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.