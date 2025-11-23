Yomra'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülyurdu Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.